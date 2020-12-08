BM: Rusya, askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çeksin

Kırım'daki Rus askeri varlığının sona erdirilmesine ilişkin karar kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kırım'daki Rus askeri varlığına dair bir karar aldı.

Rusya'nın askeri güçlerinin Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna'nın topraklarındaki geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir karar, Genel Kurul'da kabul edildi.

BM'DEN RUSYA'YA ÇAĞRI

Karara 63 "evet", 17 "hayır" oyu verilirken, 62 ülkeyse "çekimser" kaldı.

Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan karar, konuyla ilgili görüşün bir yansıması olarak kabul ediliyor.

Rusya, 2014 yılında askerlerini Kırım'a göndererek bölgeyi ilhak etti.