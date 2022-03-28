BM, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin verileri paylaştı. En az 1151 Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiği, 1824 sivilin yaralandığı, 3 milyon 866 bin 224 mültecinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 ayı geride bırakırken, bölgedeki siviller güvenlikleri nedeniyle farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaşıldı.

EN FAZLA GEÇİŞ POLONYA’YA YAPILDI

Açıklamada, 24 Şubat-27 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 866 bin 224 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 293 bin 833), Romanya'ya (595 bin 868), Moldova'ya (383 bin 627), Macaristan'a (354 bin 41) ve Slovakya'ya (275 bin 439) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

6,5 MİLYON SİVİL YERİNDEN EDİLDİ

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin, buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor. Öte yandan BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

“EN AZ 1151 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne göre, 24 Şubat-27 Mart'ta en az 1.151 sivil hayatını kaybetti, 1.824 sivil yaralandı. Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

143 ÇOCUK ÖLDÜ, 216 ÇOCUK YARALANDI

Ukraynalı makamlardan bugün yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana 143 çocuğun öldüğü, 216 çocuğun da yaralandığı bildirilmişti.

EN AZ 7 GAZETECİ ÖLDÜ

Dünyada gazetecilerin yasal hak ve güvenliğini sağlamak için çalışan Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC) yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı günden bu yana ülkede görev yapan 7 yabancı uyruklu ve yerli gazetecinin, Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

ONLARCA GAZETECİ YARALANDI

Açıklamada, Ukrayna'nın medya üzerindeki kontrolleri sıkılaştırdığı belirtildi. Ayrıca 1 gazetecinin kayıp olduğu, onlarca gazetecinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın etkin olduğu bölgelerde Ukraynalı gazetecilerin çalışmasının engellendiği belirtilirken, bunların yerine Rusya'nın resmi medya organlarının görev yaptığı kaydedildi. BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor.

Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.