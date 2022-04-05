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    BM: Rusya, Ukrayna'da 24 kez misket bombası kullandı

    Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'daki yerleşim alanlarında en az 24 kez misket bombası kullandığına dair güvenilir bilgiler olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 05.04.2022 - 23:28
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    BM: Rusya, Ukrayna'da 24 kez misket bombası kullandı

    BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary di Carlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta en az 1480 sivilin öldüğünü, 2 bin 195 kişinin ise yaralandığını söyledi.

    Rusya'nın, Ukrayna'daki yerleşim alanlarında en az 24 kez misket bombası kullandığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirten di Carlo, hem Rus Ordusuna hem de Ukrayna ordusuna ve milislere yönelik cinsel şiddet ile tecavüz suçlamaları olduğuna dikkati çekti.

    BM: Rusya, Ukrayna da 24 kez misket bombası kullandı #1

    UKRAYNA NÜFUSUNUN 4'TE BİRİ MÜLTECİ

    BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ise Mariupol kentini "cehenneme" benzeterek, Ukrayna nüfusunun dörtte birinin ülkeden ayrıldığını söyledi.

    BM: Rusya, Ukrayna da 24 kez misket bombası kullandı #2


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