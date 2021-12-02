BM: Türkiye, gerçekten oldukça misafirperver

Griffiths, milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'yle ilgili açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2022 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporu açıklandı.

Açıklamayı, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths yaptı.

"SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ GÜVENLİ VE GÖNÜLLÜ OLMALI"

Raporda, dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının her geçen yıl artmaya devam ettiği vurgulandı. Buna göre, 2022'de geçen yıla göre yüzde 17 artışla dünya genelinde toplam 274 milyon insan acil yardım ve korumaya ihtiyaç duyacak.

Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin soruyu cevaplayan Griffiths, "güvenli ve gönüllü" dönüş olmadan Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri halinde hedef olabilecekleri uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ: OLDUKÇA MİSAFİRPERVER

Griffiths, "Suriyeli mültecilerin Suriye'ye (ancak) güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmeleri mecburi." dedi. Milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'ye övgüde bulunan Griffiths, "Türkiye gerçekten de oldukça misafirperver." dedi.

SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN 6 MİLYAR DOLAR AYRILDI

Ağustos ayında Gaziantep'te Suriye sınırına gittiğini anımsatan Griffiths, Suriyelilere yardım eden Türk vatandaşı genç bir kızın kendisini çok etkilediğini ve genç kızın Suriyelilere yardım konusunda kendisine, "Bu bizim için bir zorunluluk." dediğini aktardı.

Griffiths, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki Suriyeli mülteciler için 6 milyar dolar fon ayırdıklarını, bunun ciddi bir miktar olduğunu savundu.

BM, sivil toplum kuruluşları, hükümetler ve özel sektör tarafından yürütülen projelerle geçen yıl 107 milyon kişiye ulaşılmış, hedefin yüzde 70'i gerçekleştirilebilmişti.

YARDIMA İHTİYAÇ DUYAN İLK 5 ÜLKE

Öte yandan raporda, insani yardıma ihtiyaç duyan ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya ve Sudan listenin ilk 5 sırasında yer alırken, BM'ye göre yardıma ihtiyaç duyanlar arasında Etiyopyalıların durumu "en endişe verici" olarak nitelendirildi.

2021'de dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.

İNSANİ YARDIM PLANININ KAPSADIĞI ÜLKELER

BM'nin insani yardım planı ayrıca Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Irak, Libya, Lübnan, Madagaskar, Mali, Mozambik, Myanmar, Nijer, Nijerya, işgal altındaki Filistin toprakları, Somali, Güney Sudan, Ukrayna ve Venezuela'daki ihtiyaç sahibi milyonları kapsıyor.

Bangladeş'teki kamplardaki Arakanlı Müslümanlar da yardım planı dahilinde.

KITLIK 43 ÜLKEDE ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA

Raporda ayrıca, dünya nüfusunun yüzde 1'inden fazlasının yerinden edildiği, aşırı yoksulluğun ise yeniden yükselişe geçtiği aktarıldı. Kıtlığın 43 ülkede 45 milyon insan için ürkütücü boyutlara ulaştığına değinilen raporda, kadınların ve kızların en büyük acıyı çektiği vurgulandı.

"2022 FELAKET OLABİLİR"

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan raporda, "Sürekli ve acil yardım olmaz ise 2022 felaket olabilir." uyarısında bulunuldu. BM insani yardım planına göre, 24 milyondan fazla insanın hayat kurtaran acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu Afganistan'a nakit yardımda da bulunulması hedefleniyor.