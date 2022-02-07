BM, Yemen'deki gıda yardımını azaltacağını açıkladı

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, finansman eksikliğinin Yemen'de milyonlarca insanın hayatını kurtaran desteğin kesilmesi tehdidine yol açtığı belirtildi.

"4,6 MİLYON KİŞİ TEMİZ SUYA ERİŞEMEYEBİLİR"

Açıklamada, "Yakında 11 milyon insan kısıtlı gıda payına güvenmek zorunda kalacak; 4,6 milyon kişi (ülke nüfusu yaklaşık 30 milyon) temiz suya erişemeyebilir." ifadesi kullanıldı.

Acil şekilde mali destek sağlanmazsa yardımların daha da azaltılmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, finansman eksikliği nedeniyle ocak ayından itibaren 8 milyon Yemenliye verilen gıda desteğinin azaltılacağı; kıtlık seviyesine düşmek üzere olan 5 milyon Yemenliye ise tam gıda desteğine devam edileceğini kaydetmişti.

7 YILDIR SÜREN ÇATIŞMALARDA 377 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.