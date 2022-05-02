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    BM, Yemen'deki mayınlar konusunda uyarı yaptı

    Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yer alan mayınların ülkede büyük tehlike oluşturduğunu açıkladı.
    • 02.05.2022 - 03:23
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    BM, Yemen'deki mayınlar konusunda uyarı yaptı

    BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonundan (UNMHA) Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

    "Yere döşenen mayınlar tehdit oluşturuyor"

    "Yemen'de yere döşenen mayınlar ve savaş kalıntıları olan diğer patlayıcılar Hudeyde kenti dahil ülkenin birçok yerinde tehdit oluşturuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Hudeyde ili sakinleri ile bu ile bayramlaşmaya gelecek kişilerin mayın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

    Açıklamada ayrıca vatandaşlara yıkılan veya savaşta zarar gören binalara da yaklaşmamaları çağrısı yapıldı.

    Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, savaşın başlangıcından bu yana, İran destekli Husiler ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar binlerce sivilin ölmesi ve yaralanmasına neden oldu.

    BM, Yemen deki mayınlar konusunda uyarı yaptı #1

    Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

    AA'nın haberine göre, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

    BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.


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