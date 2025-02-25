BM'de 'Rusya Ukrayna'dan çekilsin' tasarısı kabul edildi

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Ukrayna ve Rusya savaşı üçüncü yılına girdi.

Kanlı saldırıların giderek ağırlaşması sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, acil oturum kararı almıştı.

Kurul, dün akşam itibarıyla "Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi" gündemiyle toplandı.

TASARI KABUL EDİLDİ

Oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Genel Kurul'daki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı.

TÜRKİYE 'EVET' OYU VERDİ

Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verirken Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Kabul edilen kararda, Rus işgalinin, üç yıldır devam ettiği ve sadece Ukrayna için değil, diğer bölgeler ve küresel istikrar için de "yıkıcı ve uzun süreli sonuçlar doğurmaya devam ettiği" belirtildi.

KARARIN YASAL BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR

AB ülkelerinin de desteklediği kararda, iki ülke arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından tamamen geri çekilmesi çağrısı yapılıyor.

Genel Kurul'da alınan kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.