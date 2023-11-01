Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu Güney Amerika ülkesi Bolivya, İsrail'in Gazze'ye karşı saldırıları sebebiyle, İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı.

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Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları ile İsrail arasında devam eden çatışmalar 26. gününe girdi.

İsrail kadın, çocuk, yaşlı demeden abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor.

İsrail ile ilişkileri kesme kararı alındı

Bu vahşete dünyadan da tepkiler geliyor. Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın attığı adım bu kapsamda oldukça dikkat çekti.



Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını bildirdi.

Mamani, Orta Doğu'da yaşanılan tehlikeli gelişmeler nedeniyle bu basın toplantısını yaptıklarını belirterek, "Bolivya, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri kesmeye karar verdi. Ülkemiz Filistin sorununa ilişkin daha önce de iki resmi açıklama yapmıştı." ifadesini kullandı.

"İsrail'in saldırıları uluslararası barışı tehdit ediyor"

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları sözleşmesini hatırlatan Mamani, "Bolivya, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan her türlü zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi reddetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Mamani, ateşkesin "derhal" sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırgan ve orantısız askeri saldırı, uluslararası barışı tehdit ediyor ve aynı şekilde kınanması gerekiyor. Gıda, ilaç ve insani malzemelerin girişine engel olunmamalıdır. İsrail'in Filistin yerleşim yerlerine uyguladığı abluka kaldırılmalıdır." diye konuştu.