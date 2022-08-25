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    Bolivya'da öğrencilerden derse sperm getirmelerini isteyen öğretmene şikayet

    Cinsellik eğitmeni kadın öğretmen, okul öğrencilerinden sınıfa sperm getirmesini istedi. Duruma tepki gösteren veliler şikayetçi olurken, öğretmen 'tek derdim eğitim' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:05
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    Bolivya'da öğrencilerden derse sperm getirmelerini isteyen öğretmene şikayet

    Bolivya'da bir okulda yaşanan olay, velileri çileden çıkardı.

    Juana Azurduy de Padilla okulunda cinsellik eğitimi veren kadın öğretmen, öğrencilerinden bir sonraki ders için kondom içerisinde sperm getirmelerini istedi.

    Durumu yadırgayan öğrencilerden biri, olayı ailesine anlattı.

    Ailenin tepkisi sonrasında ise ortalık iyice karıştı.

    Veliler öğretmeni yönetime şikayet etti

    Toplanan veliler, öğretmeni, çocukları mastürbasyon yapmaya teşvik ettiği gerekçesiyle okul yönetimine şikayet etti.

    Harekete geçen yönetim ise öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

    "Tek derdim eğitim"

    Suçlamaları kabul etmeyen öğretmen ise "Amacım spermin dışarıda kaç saat yaşadığını onlara canlı göstermekti. Yapılanlar haksızlık, tek derdim eğitim." diyerek kendisini savundu.


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