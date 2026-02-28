Bolivya'da para taşıyan askeri uçak düştü: Halk para toplamak için akın etti

El Alto kentinde yeni basılan banknotları taşıyan askeri uçağın düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bölgede çekildiği iddia edilen görüntülerde, halkın para toplamak için bölgeye akın ettiği görüldü.
Bolivya'da feci kaza...
El Alto kentinde, Merkez Bankası'nda basılan yeni banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.
15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.
Yetkililer, uçağın iniş sırasında El Alto Havalimanı’nda pistten çıktığını ve yerleşim alanına yakın bir noktada caddeye düşerek sivil araçlara çarptığını bildirdi.
HALK PARA TOPLAMAK İÇİN AKIN ETTİ
Öte yandan bölgede çekildiği iddia edilen görüntüler ise dikkat çekti.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, uçak enkazının bulunduğu noktaya vatandaşların akın ettiği görüldü.
Görüntülerde; ekiplerin vatandaşlara müdahale ettiği anlar da yer aldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi