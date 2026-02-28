İran duyurdu: Pezeşkiyan İsrail saldırılarında zarar görmedi

İsrail, İran'a hava saldırısı başlattı...

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuş, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” açıklamıştı.

TRUMP: BÜYÜK SALDIRI BAŞLATTIK

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.

Sabah saatlerinde başkent Tahran'da Cumhurbaşkanlığı ofisinin bulunduğu bölgelerin de hedef alındığı duyuruldu.

"PEZEŞKİYAN'IN DURUMU MÜKEMMEL"

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu ve hiçbir sorunu olmadığını aktardı.