Bolivyalı dağcı kadınlar 6 bin metrede top koşturdu

Dağcılıkla uğraşan kadınların oluşturduğu "The Cholitas Climbers" grubu, 5 bin 980 metre yükseklikte kar yağışı altında futbol maçı yaptı.

Bolivya'daki yerli Aymara toplumundan kendini dağcılığa adayan 14 kadın, geleneksel kıyafetleri ile başkent La Paz yakınlarındaki Huayna Potosi Dağı'na tırmandı.

Kendilerine "The Cholitas Climbers" adını veren kadınlar, 5 bin 980 metre yükseklikte Bolivya milli takımının formalarını giyip 2 gruba ayrılarak 50 dakikadan fazla bir süre maç yaptı.

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL KONDİSYONUN ÖNEMİ VURGULANDI

Grubun koordinatörü Lidia Huayllas düzenledikleri etkinliğe yönelik, “En büyük hedefimiz iyi bir fiziksel ve zihinsel kondisyonla yüksek irtifada futbol oynamanın ya da başka sporlar yapmanın mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermektir.” dedi.

Ekibin en genç üyesi olan 13 yaşındaki Judith Quispe ise dağcılığa 11 yaşında başladığını belirterek daha önce iki farklı dağa tırmanış gerçekleştirdiğini ancak Huayna Potosi'ye ilk tırmanışı olduğunu söyledi.

Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı

MÜCADELE SEMBOLÜ

2015 yılında kurulan The Cholitas Climbers, Bolivya'nın önemli zirvelerine tırmanışlar gerçekleştirdi. Grubun başarıları, yerli Aymara toplumunun kültürünü görünür kıldı ve bir tür "mücadele sembolü" haline geldi.

Grup, Ocak 2019'da Arjantin'de bulunan Güney Amerika'nın en yüksek dağı Aconcagua'ya tırmanmıştı.