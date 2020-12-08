Boris Johnson: AB ile bir ticaret anlaşması çok zor görünüyor

Boris Johnson: AB ile bir ticaret anlaşması çok zor görünüyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit müzakerelerinde AB ile ticaret anlaşması imzalanmasının "çok zor" göründüğünü söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra'da ilk koronavirüs aşısının yapıldığı Guy's ve St. Thomas Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İngiliz medyasına, Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Brexit geçiş döneminin 31 Aralık'ta sonlanacağını hatırlatan Johnson, "1 Ocak'ta ne olursa olsun bir değişiklik olacak ve insanların bu değişime hazırlanmaları gerekiyor. Anlaşmasız bir sonuca karar vereceğimiz an gelebilir. İngiltere için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"TİCARET ANLAŞMASI ÇOK ZOR"

Johnson, "AB ile bir ticaret anlaşması şu an çok zor görünüyor." diyerek, balıkçılık konusunda tarafların çok uzak noktalarda durduğunu kaydetti.

AB GÖRÜŞMELERİ

İngiltere Başbakanı Johnson, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, adil rekabet ortamı, denetim ve balıkçılık gibi kritik konularda önemli fikir ayrılıklarının sürdüğü bildirilmişti.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.