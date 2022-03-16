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    Boris Johnson, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü

    Başbakan Johnson, Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji konularını görüştü.
    • AA
    • 16.03.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 15:32
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    Boris Johnson, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

    Başbakan Johnson, ziyareti kapsamında, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

    Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ticaret konuları gündeme geldi.

    ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU YAPTI

    Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Bin Zayid'le Abu Dabi'de yaptığı görüşmede, "Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'ya savaş açmasının yarattığı kaosla ilgili derin endişelerini dile getirdiği ve küresel enerji piyasasında istikrarı geliştirmek için birlikte çalışmanın önemini vurguladığı" bildirildi.

    ENERJİ GÜVENLİĞİ, YEŞİL TEKNOLOJİ, TİCARET

    İki liderin, İngiltere ve BAE arasında uzun süredir devam eden ortaklığı memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, liderlerin, iki ülke arasındaki enerji güvenliği, yeşil teknoloji ve ticaret konularında iş birliğini artırma fırsatlarını ele aldığı kaydedildi.

    KÜRESEL TEHDİTLERE KARŞI İŞ BİRLİĞİ MESAJI

    Açıklamada, "Liderler ayrıca, Yemen'de Husiler dahil, artan küresel tehditler karşısında güçlü güvenlik, savunma ve istihbarat iş birliğini güçlendirme ihtiyacı üzerinde hemfikir olduğunu belirtti." ifadesine yer verildi.

    Boris Johnson, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü #1


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