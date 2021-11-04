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    Boris Johnson, COP26 zirvesine kiralık takım elbiseyle katıldı

    İngiliz basını, iklim zirvesine katılan Başbakan Johnson'ın kıyafetiyle ilgili ayrıntıyı yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 15:06
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    Boris Johnson, COP26 zirvesine kiralık takım elbiseyle katıldı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), maske takmamasının yanı sıra kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti.

    Johnson'ın, İskoçya'nın Glasgow kentindeki zirve için takım elbise kiraladığı ortaya çıktı.

    COP26 İÇİN TAKIM ELBİSE KİRALADI

    Telegraph'ın haberinde, Johnson'ın eşi Carrie Symonds'ın, uzun zamandır kıyafet satın almak yerine kiralamayı tercih ettiği kaydedildi.

    İngiliz başbakanın da eşinin yolundan giderek COP26 etkinliğine kiralık klasik takım elbiseyle katıldığı aktarıldı.

    KİRALAMA BEDELİ 34 STERLİN

    Satış fiyatı 495 sterlin olan takım elbisenin günlük kiralama bedelinin 34 sterlin olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Boris Johnson, COP26 zirvesine kiralık takım elbiseyle katıldı #1

    "STİLE ÖNEM VERMİYOR, ÖZENSİZ" ELEŞTİRİSİ

    "Başbakan, stile hiçbir zaman özel ilgi göstermiyor." denilen haberde, Boris Johnson'ın halka açık ve resmi etkinliklerde özensiz görünmesi nedeniyle eleştirildiğine dikkat çekildi.

    Boris Johnson, COP26 zirvesine kiralık takım elbiseyle katıldı #2

    Boris Johnson, COP26 zirvesine kiralık takım elbiseyle katıldı #3

    Boris Johnson, COP26 zirvesine kiralık takım elbiseyle katıldı #4

    Boris Johnson, COP26 zirvesine kiralık takım elbiseyle katıldı #5

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