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- Boris Johnson, COP26 zirvesine kiralık takım elbiseyle katıldı
Boris Johnson, COP26 zirvesine kiralık takım elbiseyle katıldı
- Haber Merkezi
- 04.11.2021 - 14:52
- Güncelleme : 04.11.2021 - 15:06
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), maske takmamasının yanı sıra kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti.
Johnson'ın, İskoçya'nın Glasgow kentindeki zirve için takım elbise kiraladığı ortaya çıktı.
COP26 İÇİN TAKIM ELBİSE KİRALADI
Telegraph'ın haberinde, Johnson'ın eşi Carrie Symonds'ın, uzun zamandır kıyafet satın almak yerine kiralamayı tercih ettiği kaydedildi.
İngiliz başbakanın da eşinin yolundan giderek COP26 etkinliğine kiralık klasik takım elbiseyle katıldığı aktarıldı.
KİRALAMA BEDELİ 34 STERLİN
Satış fiyatı 495 sterlin olan takım elbisenin günlük kiralama bedelinin 34 sterlin olduğu bilgisi paylaşıldı.
"STİLE ÖNEM VERMİYOR, ÖZENSİZ" ELEŞTİRİSİ
"Başbakan, stile hiçbir zaman özel ilgi göstermiyor." denilen haberde, Boris Johnson'ın halka açık ve resmi etkinliklerde özensiz görünmesi nedeniyle eleştirildiğine dikkat çekildi.