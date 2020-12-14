Boris Johnson, halkını Noel kutlamaları konusunda uyardı

İngiltere Başbakanı Johnson, artan koronavirüs vakaları karşısında uyarıda bulundu.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Noel döneminde yaşanabilecek gevşemelerin koronavirüs vakalarının yeniden kontrolden çıkmasına neden olabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Uyarının ardından Başbakan Boris Johnson, Noel'de sevdiklerini görmek isteyen aileleri "iyice düşünmeye" çağırdı.

İNGİLTERE'DE NOEL PLANI

Hükümetin Noel planına göre, aileler, 23-27 Aralık tarihleri arasında diğer iki hane halkıyla birlikte insan sayısında sınırlama olmaksızın bir araya gelebilecek.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, söz konusu gevşemenin genişletilebileceğini belirterek, İngilizlerin zor bir yılın ardından 5 günlük bir arayı hak ettiğini söyledi.

BAŞBAKAN JOHNSON UYARDI

Raab'ın güvencesine rağmen Başbakan Johnson, Muhafazakar Parti üyelerine çevrim içi bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada, insanların Noel dönemi boyunca dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

"İYİCE DÜŞÜNMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Johnson açıklamasında, "Herkese mesajım, Noel'de bu rahatlama dönemine sahibiz, ancak insanları bu rahatlamanın tadını nasıl çıkaracağı konusunda iyice düşünmeye çağırıyorum." dedi.

İngiliz başbakanın açıklaması, bilim insanlarının ülkede yaşayan halkı "riske değmeyen" Noel toplanmalarını yeniden düşünmeye çağırmasının ardından geldi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

İngiltere'de şimdiye kadar koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyon 849 bin 403 vaka ve 64 bin 17 ölüm yaşandı. Ülke; vaka sayısı bakımından ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa'nın ardından 6'ıncı sırada yer alıyor.