Boris Johnson, kendisini karantinaya aldı

Boris Johnson'ın, koronavirüs testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temasta bulunduğu açıklandı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve Takip Sistemi'nde kayıtlı, koronavirüs testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği ve bu nedenle kendisini izole etmesi konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Boris Johnson'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir koronavirüs belirtisi taşımadığı bilgisi de paylaşıldı.

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

Açıklamada, Johnson'ın kendisini karantinaya aldığı ve çalışmalarına Başbakanlık Ofisi'nden devam edeceği kaydedildi.

İngiltere'deki kurallara göre, daha önce koronavirüs tedavisi görenler karantina uygulamasından muaf tutulmuyor.

TESTLER NEGATİF ÇIKSA BİLE EN AZ 2 HAFTA SÜREYLE KARANTİNADA KALMALARI GEREKİYOR

Test ve Takip Sistemi'nin haber vermesi üzerine kişilerin testleri negatif çıksa bile en az 2 hafta süreyle karantinaya girmeleri gerekiyor.

27 Mart'ta Başbakan Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıkmış, 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Oksijen desteği verilen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

İngiliz Başbakan, 12 Nisan'da taburcu edilmiş ve yaklaşık 2 hafta sonra da görevine dönmüştü.