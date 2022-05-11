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    Boris Johnson: NATO kimseye tehdit değildir

    Boris Johnson: NATO kimseye tehdit değildir

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "NATO bir savunma ittifakıdır, kimse için tehdit oluşturmaz." dedi.
    • 11.05.2022 - 22:23
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 22:30
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç'e ziyaret gerçekleştirmişti.

    İsveç'in ardından Finlandiya'ya gelen Johnson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile başkent Helsinki'de bir araya geldi.

    Burada İngiltere ve Finlandiya arasında askeri eğitim, savunma ve tatbikat gibi unsurları kapsayan bir güvenlik anlaşması imzaladı.

    “NATO kimse için tehdit oluşturmaz, amacı karşılıklı savunmadır”

    Bugün İsveç'le imzalanan anlaşmayla benzer özellikleri taşıyan İngiltere - Finlandiya Güvenlik Anlaşmasının taraflar arasında askeri yardımlaşmayı sağlayacağını belirten Johnson, "Her iki ülkeden birinde bir felaket olması durumunda, birbirimize yardıma gideceğiz. Yardımın niteliği elbette karşı tarafın talebine bağlı olacaktır, ancak aynı zamanda askeri yardım da dahil olarak güvenliğimizin ve savunma ilişkimizin yoğunlaştırılması temel olarak amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

    Johnson ayrıca, NATO'nun "kimseye tehdit oluşturmadığını" yineleyerek, "NATO bir savunma ittifakıdır, NATO kimse için tehdit oluşturmaz, amacı karşılıklı savunmadır" dedi.

    Boris Johnson: NATO kimseye tehdit değildir #1

    "Yarının tehditleri ve bugünün zorluklarıyla yüzleşirken bizi daha da yakınlaştıran kalıcı bir güvence sağlıyoruz"

    Finlandiya arasındaki işbirliğine değinen Johnson, "Bugün Finlandiya ve Birleşik Krallık'ın daha da yakınlaştığını söylemek doğru olur. Bugün imzaladığımız güvenlik anlaşması, iki ulusun ortaklığını yoğunlaştırmasını ve benzersiz bir şekilde yükseltmesini sağlıyor. Kuzeyden, Baltıklara ve daha ötesine, silahlı kuvvetlerimiz birlikte eğitim ve tatbikat yapacak, savunma ve güvenlik yeteneklerimizi birleştirecek ve her zaman birbirine yardım edeceğiz" dedi.

    Johnson, "Yarının tehditleri ve bugünün zorluklarıyla yüzleşirken bizi daha da yakınlaştıran kalıcı bir güvence sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Boris Johnson: NATO kimseye tehdit değildir #2

    “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın güvenlik denklemini değiştirdi”

    Johnson, "Bu akşam, ortak tarihimizde çok önemli bir andayız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın güvenlik denklemini değiştirerek, gerçekliğimizi yeniden yazdı ve geleceğimizi yeniden şekillendirdi. Bu istila iki nedenden dolayı başarısız oldu. Birincisi, savaşan ve dünyayı arkalarında toplayan Ukrayna halkının yenilmez gücü nedeniyle. İkincisi ise, Ukrayna'nın özgürlük için verdiği kahramanca mücadele, dünyayı bir araya getirdi” dedi.

    Boris Johnson: NATO kimseye tehdit değildir #3

    “NATO'ya katılmak, güvenliğimizi en üst düzeye çıkaracaktır ve bu hiç kimseye karşı olmayacaktır"

    İHA'nın haberine göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise yaptığı açıklamada, "Finlandiya ve Birleşik Krallık çok iyi ve güçlü güvenlik ortaklarıdır. Halihazırda sahip olduğumuz işbirliğini derinleştirmek için her koşulda yan yana duracağımıza ve birbirimize destek olacağımıza dair ortak bildiriye imza attık" dedi.

    Niinistö, "Finlandiya olarak, NATO'nun açık kapı politikasına ve Finlandiya'nın potansiyel üyeliğine verdiğiniz güçlü desteği takdir ediyoruz. Bu bizim için çok değerli. Fikirlerinizi ve desteğinizi duymak bizi cesaretlendiriyor. NATO'ya katılmak, güvenliğimizi en üst düzeye çıkaracaktır. Ve bu hiç kimseye karşı olmayacaktır" dedi.

    Boris Johnson: NATO kimseye tehdit değildir #4

    "Ülkenin geleceğini garantiye almak için en iyi çözüm NATO üyeliği"

    Finlandiya Savunma Komitesi, NATO üyeliğine dair raporunu dün hükümete sunmuş, Finlandiya Savunma Komitesi Başkanı Petteri Orpon yaptığı açıklamada, ülkenin savunma açısından iyi olduğunu fakat Rus tehdidine karşı yeterli olmadığını aktararak, “Ülkenin güvenliğini gelecekte garantiye almak için en iyi çözüm NATO üyeliği" demişti.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise Finlandiya’nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kararı yarın açıklaması bekleniyor.

    Boris Johnson: NATO kimseye tehdit değildir #5

    Boris Johnson: NATO kimseye tehdit değildir #6


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