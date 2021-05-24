- Haberler
- Dünya Haberleri
- Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gelecek yıl evlenecek
Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gelecek yıl evlenecek
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 08:38
- Güncelleme : 24.05.2021 - 08:50
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.
İngiliz basınından The Sun gazetesi, Johnson'ın Symonds ile Temmuz 2022'de evleneceğini ve ailesiyle arkadaşlarına davetiye gönderdiğini aktardı.
2019'un sonlarından beri nişanlı olan çift, koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.
İNGİLTERE BAŞBAKANI'NIN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ
Johnson'ın üçüncü evliliği olurken, Symonds için bir ilk olacak.
Düğünün tam olarak nerede yapılacağı bilinmiyor. Ancak, Başbakan'ın Buckinghamshire konutu Checkers'ın, düğüne ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.
İTALYA SÖYLENTİSİ
Ayrıca, düğünün yapılabileceği muhtemel yerler arasında Kent'teki Port Lympne safari parkının da olduğu kaydedildi.
Daha önce, çiftin Symonds'un akrabalarının olduğu İtalya'da evlenebileceği dile getiriliyordu.
Boris Johnson, 1987'de Allegra Mostyn-Owen ile evlenmişti
1993'te evlendiği Marina Wheeler'dan dört çocuğu var.