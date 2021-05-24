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    Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gelecek yıl evlenecek

    İngiliz basını, çiftin Temmuz 2022'de evlenmeye karar verdiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 08:50
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    Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gelecek yıl evlenecek

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.

    İngiliz basınından The Sun gazetesi, Johnson'ın Symonds ile Temmuz 2022'de evleneceğini ve ailesiyle arkadaşlarına davetiye gönderdiğini aktardı.

    2019'un sonlarından beri nişanlı olan çift, koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

    İNGİLTERE BAŞBAKANI'NIN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

    Johnson'ın üçüncü evliliği olurken, Symonds için bir ilk olacak.

    Düğünün tam olarak nerede yapılacağı bilinmiyor. Ancak, Başbakan'ın Buckinghamshire konutu Checkers'ın, düğüne ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.

    Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gelecek yıl evlenecek #1

    İTALYA SÖYLENTİSİ

    Ayrıca, düğünün yapılabileceği muhtemel yerler arasında Kent'teki Port Lympne safari parkının da olduğu kaydedildi.

    Daha önce, çiftin Symonds'un akrabalarının olduğu İtalya'da evlenebileceği dile getiriliyordu.

    Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gelecek yıl evlenecek #2
    Boris Johnson, 1987'de Allegra Mostyn-Owen ile evlenmişti

    Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gelecek yıl evlenecek #3
    1993'te evlendiği Marina Wheeler'dan dört çocuğu var.

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