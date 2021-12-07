Boris Johnson polis üniformasıyla uyuşturucu baskınına katıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Liverpool kentinde uyuşturucu operasyonu yapan polislere eşlik etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Liverpool kentinde uyuşturucu baskınına katıldı.

Başbakan Johnson, hükümetin 10 yıllık uyuşturucuyla mücadele stratejisini açıklamadan önce uyuşturucu satıcılarına yapılan baskınlara katıldı.

POLİS ÜNİFORMASIYLA BASKINLARA KATILDI

Sabah saatlerinde yapılan baskınlar sırasında Johnson'ın polis üniforması giydiği görüldü.

SERT ÖNLEMLER ALACAKLARINI BELİRTTİ

Baskın sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Johnson, uyuşturucu kullanımı konusunda boş durmayacaklarını ve sert önlemler alacaklarını belirtti.

Johnson, 'yaşam tarzları nedeniyle ortaya çıkan tıbbi veya psikolojik sorunların tedavisi için uyuşturucu kullananlar' anlamına gelen 'yaşam tarzı kullanıcılarının' da sorunun bir parçası olduğuna işaret etti.