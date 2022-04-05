Boris Johnson Rus halkına seslendi: Gerçekleri öğrenin

Rus halkına çağrıda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'in savaş suçu işlemekle suçlandığını belirterek gerçekleri araştırmalarını istedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından 1 dakika 50 saniyelik bir video mesaj paylaştı.

Mesajına Rusça "Rus halkı gerçeği bilmeyi hak ediyor, siz gerçekleri bilmeyi hak ediyorsunuz." diye başlayan Boris, sözlerine İngilizce devam etti.

"SİVİLLER KATLEDİLDİ, ELLERİ BAĞLI VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Johnson, Rus birliklerinin Buça, İrpin ve Ukrayna'nın başka yerlerinde işlediği vahşetin dünyayı dehşete düşürdüğünü söyleyerek, "Siviller katledildi, elleri bağlı vurularak öldürüldü. Kadınlara küçük çocuklarının gözü önünde tecavüz edildi. Cesetler üstünkörü yakıldı, toplu mezarlara atıldı veya sokağa öylece bırakıldı." dedi.

"DEVLET BAŞKANINIZ, NELER OLDUĞUNU BİLSENİZ ONUN SAVAŞI DESTEKLEMEYECEĞİNİZİ BİLİYOR"

Rus hükümetinin "şok edici ve mide bulandırıcı" bu eylemleri halktan saklamaya çalışmasına şaşılmaması gerektiğini kaydeden İngiliz Başbakan, "Devlet Başkanınız, neler olduğunu görebilseniz onun savaşını desteklemeyeceğinizi biliyor." ifadesini kullandı.

VPN KULLANARAK RUSYA'DA YASAKLI SİTELERDEN ARAŞTIRMA YAPMALARINI İSTEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunların Rusya'nın onuru üzerinde bir leke olduğunu da bildiğini söyleyen Johnson, Rus halkından gerçeklere ulaşabilmeleri için VPN kullanarak Rusya'da yasaklı sitelere erişmelerini ve araştırma yapmalarını istedi.

"SİZİN ADINIZA HAREKET ETTİĞİNE İNANAMIYORUM"

Sorumlulardan hesap sorulacağını kaydeden İngiliz Başbakan, konuşmasını Rusça, "Devlet Başkanınız savaş suçları işlemekle suçlanıyor. Ama sizin adınıza hareket ettiğine inanamıyorum." diyerek sonlandırdı.