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    Boris Johnson ve ailesi objektiflere yansıdı

    Vahşi yaşam parkı, Johnson Ailesi'ni ağırladı. Wilfred, saçlarıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 09:54
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    Boris Johnson ve ailesi objektiflere yansıdı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ailesiyle birlikte geziye çıktı.

    Başbakan Johnson, eşi Carrie, çocukları Wilfred ve Romy Iris Charlotte ile birlikte Hertfordshire'daki vahşi yaşam parkına gitti.

    Wilfred babasının kucağında

    Fotoğraflardan birinde Johnson, oğlu Wilfred'i kucaklarken görüntülendi. Wilfred, özellikle saçları yönünden babasına benzemesiyle dikkat çekiyor.

    "Başbakan'ın niyeti biraz dinlenmekti"

    Carrie ise ailenin en küçük bireyini taşırken görüntülendi. İngiltere Başbakanlığı'ndan bir sözcü, "Başbakan'ın niyeti biraz dinlenmek ve ailesiyle biraz vakit geçirmekti." dedi.

    Boris Johnson ve ailesi objektiflere yansıdı #1

    Boris Johnson ve ailesi objektiflere yansıdı #2


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