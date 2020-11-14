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    Boris Johnson'ın kararlarının arkasında ‘nişanlısı var’ iddiası

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds, gölge başbakan iddialarıyla gündemde. Lee Cain’in istifasının perde arkasında, Symonds’ın olduğu konuşuluyor.
    • AA
    • 14.11.2020 - 09:45
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 10:17
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    Boris Johnson'ın kararlarının arkasında ‘nişanlısı var’ iddiası

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın iletişim direktörü Lee Cain’in istifasının perde arkasında, Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds’ın rolü olduğu öne sürüldü.

    Carrie Symonds’ın, nişanlısı Boris Johnson’ın yıllardır birlikte çalıştığı Lee Cain’e başbakanlık konutunda özel kalem müdürü olması için yaptığı teklifi de reddetmesini sağladığı belirtildi.

    İTTİFAK BASKISI

    İddiaya göre Carrie Symonds, Cain ve yakın müttefiki olan diğer danışman Dominic Cummings’in koronavirüs salgını sürecini iyi yönetemediğini düşündü.

    Ardından aralarında İçişleri Bakanı Priti Patel’in de olduğu Johnson’a yakın ittifak, Cain’e baskı yapmaya başladı.

    Bunun üzerine Cain’in istifa ettiği öne sürüldü.

    Boris Johnson ın kararlarının arkasında ‘nişanlısı var’ iddiası #1

    ‘EĞİTİMSİZ OLMASINA RAĞMEN ETKİLİ OLUYOR’

    Öte yandan, Johnson’a Cain’i terfi ettirmeyi öneren danışmanı Cummings de istifa ettiğini belirterek yılbaşında görevinden ayrılacağını açıkladı.

    Symonds’ın başta Cummings olmak üzere danışman ekibinin eğitimsiz olmalarına rağmen Johnson’ın her politik kararında etkili olmalarından rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

    Boris Johnson ın kararlarının arkasında ‘nişanlısı var’ iddiası #2

    “GÖLGE BAŞBAKAN”

    Hükümete yakın kaynaklar, “Carrie Symonds bir ‘gölge başbakan’ gibi davranıyor ve şu ana kadarki İngiltere başbakanlarının eşleri arasında en nüfuz sahibi olanı” yorumunu yaptı.

    İktidar partisinin eski medya başkanı ve hayvan hakları savunucusu olan Symonds’ın geniş bir çevresi olduğu ve koronavirüs sürecinin yönetiminden porsuk itlaflarını durdurmaya, hatta “abur cubur reklamlarının yasaklanmasına” kadar çeşitli sorunlara müdahale ettiği belirtiliyor.

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