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    Boris Nemtsov Vakfı'nın cesaret ödülü Zelensky'e verildi

    2015'te öldürülen ve Vladimir Putin'in en güçlü muhaliflerinden biri olan Boris Nemtsov anısına kurulan Özgürlük İçin Boris Nemtsov Vakfı, 2022 cesaret ödülünü Vladimir Zelensky'e verdi.
    • 12.06.2022 - 15:01
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    Boris Nemtsov Vakfı'nın cesaret ödülü Zelensky'e verildi

    Rusya'nın 24 Şubatta başlattığı Ukrayna savaşında en dikkat çeken isim Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky oldu.

    Halkını direniş için örgütleyen Zelensky, dünya çapında takdir toplarken savaş alanından kaçmaması, başkent Kiev'de görevine deva etmesi de alkış aldı.

    Zelensky'nin bu liderlik performansı Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyenler kadar Rusya içindeki muhalif kesimlerin de dikkatini çekti.

    Boris Nemtsov Cesaret Ödülü Zelensky'nin

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en sert şekilde muhalefet eden ve 2015 yılında öldürülen politikacı Boris Nemtsov anısına kızı Zhanna Nemtsov tarafından kurulan Özgürlük için Boris Nemtsov Vakfı da onlardan biri oldu.

    Vakf bu yılki cesaret ödülün sahibinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu açıkladı.

    Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Adaylar arasında Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Ukraynalı rock grubu Okean Elzy’nin lideri Sviatoslav Vakarchuk, savaşta gönüllü sağlık görevlisi biriminin kurucusu Yuliia Paievska (Taira), Devlet Başkanı Danışmanı Oleksiy Arestovych vardı. Vakıf kurucuları ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonuçlarına göre 2022 Boris Nemtsov Cesaret Ödülü’nü kazanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy oldu” denildi.

    Boris Nemtsov Vakfı nın cesaret ödülü Zelensky e verildi #1

    Boris Nemtsov Vakfı nın cesaret ödülü Zelensky e verildi #2

    Boris Nemtsov Vakfı nın cesaret ödülü Zelensky e verildi #3


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