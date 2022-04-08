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    Borodyanka'da enkaz altında kalan sivillerin cesedine ulaşıldı

    Rus ordusunun çatışmalarını sürdürdüğü ve hava saldırılarının düzenlendiği Ukrayna'nın Borodyanka şehrinde, enkaz altından 25 cesedin daha çıkarıldığı öğrenildi.
    • AA
    • 08.04.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 18:05
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    Borodyanka'da enkaz altında kalan sivillerin cesedine ulaşıldı

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 44 gündür sürüyor..

    Ukrayna'nın geçen hafta yeniden kontrolünü sağladığı Borodyanka şehrinde, mayın temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Bombardımanlar nedeniyle harabeye dönen binaların enkazında kalan sivillerin cesetleri de bir taraftan çıkarılıyor.

    25 ceset enkazdan çıkarıldı

    Borodyanka Belediye Başkanı Georgiy Yerko, şehirde iki gündür devam eden arama çalışmaları sırasında 25 sivilin cesedinin enkaz altından çıkarıldığını söyledi.

    "Daha yüzlerce cesedin bulunmasını bekliyoruz"

    Şehirdeki evlerin Rus savaş uçakları tarafından bombalandığı için içindeki insanların kurtulma şansları olmadığını kaydeden Yerko, "Daha yüzlerce cesedin bulunmasını bekliyoruz." dedi.

    Savaş başladığı ilk günlerde Rusya'nın uçak saldırıları düzenlediği ilk yerleşimin Borodyanka olduğuna dikkati çeken Yerko, "Şehrin girişinde uçakla ilk vurdukları bir evde biri çocuk olmak üzere 6 kişi öldürüldü." diye konuştu.

    Rus ordusunun şehre girerken herkese ve her şeye ateş açmaya başladığını belirten Yerko, şehirde hiçbir asker üs veya merkezin olmamasına rağmen Rusların burayı özellikle uçaklarla ağır bir şekilde bombaladıklarını kaydetti.

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