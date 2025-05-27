Borrell'den Netanyahu'ya yanıt: Bize Yahudi karşıtı demek alçakça bir davranış

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Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'i eleştiren Batılı siyasi liderleri 'Yahudi karşıtı' olarak adlandırmasına yanıt verdi.

Borrell, İspanya'nın La Sexta televizyonuna verdiği demeçte, "Netanyahu tüm eleştirilere bizi antisemitizmle (Yahudi karşıtlığı) suçlayarak yanıt veriyor. Yaşananları eleştiren bizleri antisemitist olarak adlandırmanın alçakça bir davranış olduğunu düşünüyorum." dedi.

"SOYKIRIM NİYETİ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Netanyahu'nun Filistin halkını ortadan kaldırmaya yönelik soykırım yaptığını kaydeden Borrell, "Açık bir soykırım niyeti olduğuna inanıyorum. Soykırım tanımı, İsrail Savunma Bakanı'nın her gün söyledikleriyle kelimesi kelimesine örtüşüyor." şeklinde konuştu.

"BATI ŞERİA'DA AÇIKCA BİR İŞGAL VE SÜRGÜN VAR"

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddet ve baskıları da kınayan Borrell, "Batı Şeria'da açıkça bir işgal ve sürgün var. Filistinliler orada bir 'apartheid' devleti içinde yaşıyor." açıklamasında bulundu.

BORRELL'İN SİYASİ KARİYERİ

Geniş bir siyasi kariyere sahip olan 78 yaşındaki Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı (2004-2007), İspanya Dışişleri Bakanı (2018-2019), AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi (2019-2024) görevlerinde de bulundu.