Bosnalı Hırvat lider Komsic: Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki siyasi etkisi güçlü Türkiye hakkında konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyesi Komsic, "Türkiye, güvenilecek bir dost" dedi. Komsic, Ankara'nın siyasi etkisinden bahsederken Sırbistan'ın Erdoğan'dan ricasına işaret etti.

AA

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki rolüne vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen yemin törenine katılan Komsic, Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Komsic, iki ülkeyi birbirine bağlayan uzun tarihi, geleneği ve kültürü olduğunu dile getirerek, ilişkileri "geleneksel ve dostane" olarak nitelendirdi.

"Türkiye’nin güçlü siyasi etkisi var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçimdeki galibiyetinin ikili ilişkilerin daha iyi olacağı yönünde umut verdiğini söyleyen Komsic, şunları kaydetti:

Bosna Hersek'te giderek önem kazanan bir nokta var ki o da Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki güçlü siyasi etkisi, daha doğrusu sürekli çatışma ve tehlike olasılığı olan bir bölgede sorunların çözümündeki etkisi diyebilirim.



Türkiye, bölge ülkelerinin tamamında otorite sahibi ve herkesin güvenini kazanmış bir ülke.

Övgü dolu sözler: Türkiye, güvenilecek bir dost

Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde, Türkiye'nin sadece Bosna Hersek değil tüm Batı Balkanlar ile ilişkilerinin daha iyi seviyeye ulaştığını vurgulayan Komsic, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye, Batı Balkanlar'da hem ülkelerin iç meselelerinde hem de Bosna Hersek'te olduğu gibi bölge ilişkilerinde güvenilecek bir dost ve istikrar faktörü haline geldi.

"Vucic, Erdoğan'ın devreye girmesini rica etti"

Komsic, "Örneğin, son dönemde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlikte Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sorunun çözümünde Erdoğan’ın da devreye girmesini rica etti." diyerek, Türkiye'nin Batı Balkanlar'da yaşananlara karşı rolünü olumlu karşıladığını aktardı.

Türkiye’nin, Batı Balkanlar’ın istikrarında aktif rol oynadığına dikkati çeken Komsic, Bosna Hersek başta olmak üzere bölgede etkisinin giderek arttığını ve bunun da ABD, İngiltere ve AB ülkelerinde bir tür hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Komsic, beklentilerin Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceği yönünde olduğunun altını çizdi.