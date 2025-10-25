Brezilya Devlet Başkanı Lula: Latin Amerika'nın daha fazla işgale ihtiyacı yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD gözüne Latin Amerika'yı kestirdi.

Endonezya’daki Merdeka Sarayı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD’ye, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede bölgesel iş birliğini dikkate alması gerektiğini söyledi.

"DİYALOG KURMAYA İSTEKLİ OLMASI DAHA İYİDİR"

Lula da Silva, "(Venezuela ve Kolombiya'ya uyuşturucu suçlaması) Birini yargılamadan, birini cezalandırmadan önce kanıt olması gerekiyor. Başka ülkelerin anayasalarını, halkların kendi kaderini tayin hakkını ve her ülkenin toprak egemenliğini dikkate almadan, ‘yabancı topraklarda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz’ diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

ABD'den Latin Amerika'daki askeri müdahale stratejisinden vazgeçmesi çağrısını yapan Lula da Silva, "ABD'nin, ülkelerimizin polis teşkilatlarıyla ve her ülkenin adalet kurumlarıyla diyalog kurmaya istekli olması çok daha iyidir, böylece birlikte bir şeyler yapabiliriz." diye konuştu.

"DAHA FAZLA İŞGALE İHTİYAÇ YOK"

Lula da Silva, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek ASEAN Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini belirterek, Brezilya ürünlerine uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergisini gündeme getirmeyi amaçladığını söyledi.

Venezuela'ya olası askeri müdahaleye karşı olduklarını vurgulayan Lula da Silva, "Latin Amerika'nın daha fazla işgale ihtiyacı yok. Saygıya, işbirliğine ve adalete ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP KARTELLERE MÜCADELE TALİMATI VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

VENEZUELA SAVAŞ HAZIRLIĞINDA

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.