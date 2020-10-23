Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüse yakalanan Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello’yu maskesiz şekilde hastanede ziyaret etti.

Brezilya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro salgını ciddiye almamakta ısrarlı.

VİRÜSLÜ BAKANINI MASKESİZ ZİYARET ETTİ

Bolsonaro, koronavirüse yakalanan Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello’yu maskesiz şekilde hastanede ziyaret etti.

Ziyaret Pazuello’nun Çin’den 46 milyon doz koronavirüs aşısı olan “CoronaVac” satın alma niyetini açıklaması ve Bolsonaro’nun buna izin vermemesinin ardından geldi.

Brezilya Devlet Başkanı'ndan maskesiz hasta ziyareti-Video

MASKESİZ CANLI YAYIN YAPTI

Bolsonaro ve Pazuello hastaneden maskesiz şekilde canlı yayın yaptı. Yayın sırasında Pazuello, Bolsonaro’nun Çin aşısı konusundaki kararını reddetmesi üzerine, “Bu kadar basit. Biri emreder, diğeri itaat eder” ifadelerini kullandı. Bolsonaro daha sonra elini Bakan Pazuello’nun omzuna koyarak, koronavirüsü bir kez daha ciddiye almadığını gösterdi.

KABİNESİNİN YARISI VİRÜS KAPTI

Pazuello’ya geçtiğimiz Salı günü ateş ve baş ağrısı şikayetlerinin ardından koronavirüs tanısı konulmuştu. Bolsonara ve eşinin yanı sıra şu ana kadar 23 sandalyeli kabinenin yarısı koronavirüse yakalandı.

BREZİLYA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI

Brezilya’da toplam vaka sayısı 5 milyon 303 bin 520’ye, toplam can kaybı ise 155 bin 500’e ulaştı. Brezilya, dünya genelinde salgından en fazla etkilenen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.