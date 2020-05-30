Brezilya korona ölümlerinde İspanya'yı geçti

Ülkede üst üste beşinci günde de salgına bağlı binden fazla can kaybı yaşandı.

Güney Amerika ülkesi Brezilya, İspanya’yı geçerek koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı 5’inci ülke konumuna yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 bin 928 kişiye koronavirüs bulaştı. Toplam vaka sayısının ise 468 bin 338’e yükseldiği açıklandı.

ÖLÜ SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Ülkede son 24 saatte salgına bağlı ölü sayısı bin 24 arttı. Toplam ölü sayısı ise 27 bin 944’e ulaştı.

Koronavirüsün ülkedeki ölümcüllük oranı ise yüzde 6.0 olarak hesaplandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 247 bin 812 hasta halihazırda takip altında bulunuyor. 189 bin 476 hasta ise iyileşti.

İspanya’da ise koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 27 bin 121, vaka sayısı ise 285 bin 644 olarak kaydedildi.