Brezilya'da 1238 kişi daha koronadan öldü

Ülkede, koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 47 bin 748'e yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkedeki güncel koronavirüs verileri paylaşıldı.

Verilere göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 1238 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı 47 bin 748 oldu.

VAKA SAYISI 978 BİNİ AŞTI

Ülkedeki vaka sayısı da 22 bin 765 artarak, 978 bin 142'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 192 bin 628 vaka ve 11 bin 846 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 412 kişinin ölümüne neden olan virüs, 87 bin 317 kişide görüldü.