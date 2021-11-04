Brezilya'da arılardan kaçarak göle atlayan adam, piranalar tarafından öldürüldü

Brezilya'nın Brasilandia de Minas kentinde arılardan kaçmak için göle atlayan talihsiz adam, piranaların saldırısına uğradı.

Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü talihsiz bir olay yaşandı.

ARILARDAN KAÇTI, GÖLE ATLADI

Brasilandia de Minas kentinde yaşayan bir adam, arıların saldırısına uğradı. Arılardan kendini korumak için kaçan adam, çiftlikteki göle atladı.

PİRANALAR PARÇALADI

Newsweek'in haberine göre; ancak pirana balıkları, adamın yüzünü ve vücudunun çeşitli yerlerini parçaladı.

CESEDİ 4 METRE AÇIKTA BULUNDU

Adamın cesedi, kıyının 4 metre açığında bulundu. Suya atlayan adama piranhaların ölümünden önce mi sonra mı saldırdığı bilinmiyor.

Suya bir kişinin daha atladığı, ancak güvenli bir şekilde kıyıya dönmeyi başardığı belirtildi.