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    Brezilya'da arılardan kaçarak göle atlayan adam, piranalar tarafından öldürüldü

    Brezilya'nın Brasilandia de Minas kentinde arılardan kaçmak için göle atlayan talihsiz adam, piranaların saldırısına uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 21:46
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 23:59
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    Brezilya'da arılardan kaçarak göle atlayan adam, piranalar tarafından öldürüldü

    Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü talihsiz bir olay yaşandı.

    ARILARDAN KAÇTI, GÖLE ATLADI

    Brasilandia de Minas kentinde yaşayan bir adam, arıların saldırısına uğradı. Arılardan kendini korumak için kaçan adam, çiftlikteki göle atladı.

    PİRANALAR PARÇALADI

    Newsweek'in haberine göre; ancak pirana balıkları, adamın yüzünü ve vücudunun çeşitli yerlerini parçaladı.

    Brezilya da arılardan kaçarak göle atlayan adam, piranalar tarafından öldürüldü #1

    CESEDİ 4 METRE AÇIKTA BULUNDU

    Adamın cesedi, kıyının 4 metre açığında bulundu.  Suya atlayan adama piranhaların ölümünden önce mi sonra mı saldırdığı bilinmiyor.

    Suya bir kişinin daha atladığı, ancak güvenli bir şekilde kıyıya dönmeyi başardığı belirtildi.

    Brezilya da arılardan kaçarak göle atlayan adam, piranalar tarafından öldürüldü #2

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