Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva'ya suikast girişimi: 5 tutuklama

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Brezilya'da ortalığı karıştıran darbe iddiası...

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın G20 Liderler Zirvesi dönüşünün ardından, etkinlik boyunca yanında ona eşlik eden 5 personel, darbe girişimi iddiasıyla tutuklandı.

4 askeri personel ve bir üst düzey polis yetkilisi oldukları belirtilen şüphelilerin, Lula da Silva'ya suikast hazırlıkları üzerinde olduğu öğrenildi.

"YARGININ OTORİTESİNİ ZAYIFLATMAYI AMAÇLADILAR"

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, "Seçilmiş hükümetin göreve başlamasını engellemeyi, demokrasinin özgürce uygulanmasının önüne geçmeyi ve Brezilya yargısının otoritesini zayıflatmayı amaçladılar." ifadesini kullandı.

Söz konusu 5 kişinin, Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'nın yanı sıra Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin ve Yüksek Mahkeme Yargıcı De Moraes'i de öldürmeyi planladıkları aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Federal Polisten yapılan açıklamada ise şüphelilerin, 15 Aralık 2022'de "Yeşil ve Sarı Hançer" olarak adlandırdıkları bir plan hazırladıkları ve ilk etapta dönemin Devlet Başkan Yardımcısı Alckmin'i öldürmeyi planladıkları bildirildi.

ULUSAL KONGRE BİNASINI BASTILAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu koltuğundan etmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp, Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına da zorla girmesine engel olamamıştı.