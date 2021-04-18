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    Brezilya'da kadınlara koronavirüs uyarısı: Hamile kalmayın

    Brezilya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün mutasyonu olan P1 varyantının hamilelerde daha agresif olduğu uyarısında bulundu.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 01:45
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 02:48
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    Brezilya'da kadınlara koronavirüs uyarısı: Hamile kalmayın

    Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, dün düzenlediği basın toplantısında P1 varyantının hamilelere karşı daha agresif ve tehlikeli olduğunu belirterek çiftlerin hamilelik planlarını ertelemesi tavsiyesinde bulundu.

    "MÜMKÜNSE HAMİLELİĞİ ERTELEYİN"

    Parente, "Mümkünse hamileliği biraz daha iyi bir zamana kadar erteleyin. Uzmanların klinik deneyimleri, bu yeni varyantın hamile kadınlarda daha agresif olduğunu gösteriyor" dedi.

    Brezilya da kadınlara koronavirüs uyarısı: Hamile kalmayın #1

    YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YARISINDAN FAZLASI GENÇ

    Amazon şehri Manaus'ta ortaya çıkan P1 varyantı, Brezilya'da can kayıplarında ve vaka sayılarında artışa neden oldu.

    Bilim insanları, ülkenin ölü sayısını 350 binin üzerine çıkaran enfeksiyon dalgasının arkasındaki ana faktörün P1 varyantı olduğuna inanıyor.

    Brezilya'da salgın giderek daha genç insanları etkiliyor ve hastaneler tarafından paylaşılan verilerde, Mart ayında yoğun bakımdaki tüm hastaların yarısından fazlasının 40 yaşında veya daha genç olduğu ifade ediliyor.

    Brezilya da kadınlara koronavirüs uyarısı: Hamile kalmayın #2

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