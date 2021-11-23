Brezilya'da kendisiyle evlenen modelden ayrılık kararı

Eylül ayında kendisiyle evlenen model Cris Galera, yaklaşık 3 ay sonra 'bir başkasıyla tanıştığı' gerekçesiyle kendisine boşanma davası açtı.

33 yaşındaki Brezilyalı model Cris Galera, geçtiğimiz eylül ayında resmi bir törenle kendisiyle evlendiğini açıklamıştı.

Gelinlik benzeri beyaz bir elbise ve elinde düğün çiçekleriyle poz vererek evliliğinin dünyaya duyuran Galera'dan, bir açıklama geldi.

KENDİ KENDİNİ ALDATMAMAK İÇİN EVLİLİĞİNİ BİTİRMEYE KARAR VERDİ

Erkekler konusunda yaşadığı hayal kırıklıkları yüzünden hayatını kendisiyle geçirmeye karar veren ve bu kararı evlenmeye kadar götüren genç kadın, bu kez de aniden aldığı boşanma kararıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Cris Galera, erkeklerden umudunu kesmiş olmasına rağmen biriyle tanıştığını, mutlu olduğunu ve bu kişiye aşık olmaya başladığını söyleyerek, kendi kendini aldatmamak için evliliğini bitirmeye karar verdiğini duyurdu.

“AŞKA İNANMAYA BAŞLADIM”

Boşanma hakkında konuşan Galera, “Evliliğim sürdüğü sürece mutluydum. Ancak başka birine aşık olmaya başladım. Onun özel bir kişi olduğunu hissettiğimde aşka inanmaya başladım.” dedi.