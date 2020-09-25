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    Brezilya’da kıskanç koca eşini ve çocuğunu zehirledi

    Itapema kentinde bir kişi, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşinin yemeğine zehir koydu. Zehirlendiğini fark etmeyen kadın bebeğini emzirince, bebek de yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 25.09.2020 - 04:25
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    Brezilya’da kıskanç koca eşini ve çocuğunu zehirledi

     

    Brezilya’nın Itapema kentinde korkunç bir olay meydana geldi.

    İsmi açıklanmayan bir kişi kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Josieli Lopes’in (36) yemeğine zehir koydu.

    Zehirlenen kadın, bebeğini emzirince ikisi de yaşamını yitirdi.

    HASTANEYE GÖTÜRECEĞİM DİYEREK ORMANA GÖMDÜ

    Yaşanan trajik olayda katil koca, kendisini kötü hisseden anne Lopes’i hastaneye götürme bahanesiyle yola çıktı. Hastaneye gitmek yerine anne ve bebeğin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

    Brezilya’da kıskanç koca eşini ve çocuğunu zehirledi #1

    POLİS VERDİĞİ İFADEDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Katil koca polise verdiği ifadede, eşinin yediği ete zehir karıştırdığını ancak bu zehrin bebeğe geçeceğini düşünmediğini söyledi.

    Kimliği açıklanmayan koca, yaşadıkları evden yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Rio dos Cedros bölgesine giderek eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini ormanlık bir alana gömdü.

    Olaydan yaklaşık bir hafta sonra gözaltına alınan cani koca, işlediği cinayeti polise itiraf etti.

    Brezilya’da kıskanç koca eşini ve çocuğunu zehirledi #2

    Brezilya’da kıskanç koca eşini ve çocuğunu zehirledi #3

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