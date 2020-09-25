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Brezilya’da kıskanç koca eşini ve çocuğunu zehirledi

Brezilya’da kıskanç koca eşini ve çocuğunu zehirledi

Itapema kentinde bir kişi, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşinin yemeğine zehir koydu. Zehirlendiğini fark etmeyen kadın bebeğini emzirince, bebek de yaşamını yitirdi.