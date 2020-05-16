Brezilya'da koronadan ölenlerin sayısı 14 bin 817 oldu

Brezilya'da koronadan ölenlerin sayısı 14 bin 817 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 824 artarak 14 bin 817’ye yükselirken, vaka sayısı 218 bin 223'e çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini açıkladı...

Salgın nedeniyle ülkede 824 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 817’ye çıktı.

Ayrıca ülkedeki vaka sayısı 15 bin 305 artarak, 218 bin 223’e yükseldi.

BREZİLYA VAKA SAYISINDA ALTINCI SIRADA

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika’da vaka ve ölüm sayıları bakımından koronavirüs en yoğun görüldüğü Brezilya, vaka sayısı açısından dünyada da altıncı sırada yer alıyor.