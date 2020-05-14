Brezilya'da koronadan ölenlerin sayısı 13 bin 149 oldu

Brezilya'da koronadan ölenlerin sayısı 13 bin 149 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükselirken, vaka sayısı 188 bin 974'e çıktı.

Ölümcül virüs korona tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 749 artarak, 13 bin 149'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 10 bin 760 koronavirüs vakası ile ülkedeki toplam vaka sayısı 188 bin 974'e çıktı.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER ARASINDA

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre; Brezilya, son artışla dünyadaki vaka sayılarında ve virüse bağlı can kayıplarında 6. sırada yer alan ülke oldu.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.