Brezilya'da koronavirüs bilançosu 43 bini geçti

Ülkede, virüs nedeniyle son 24 saatte 627 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 43 bin 959'a ulaştı.

Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da bilanço artmaya devam ediyor...

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre ülkede, salgın nedeniyle 627 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 43 bin 959 oldu.

VAKA SAYISI 888 BİNİ GEÇTİ

Ülkedeki vaka sayısı da 20 bin 647 artarak 888 bin 271'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 181 bin 460 vaka ve 10 bin 767 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 728 kişinin ölümüne neden olan virüs, 80 bin 946 kişide görüldü.