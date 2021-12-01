Brezilya'da Omicron varyantı tespit edildi

Sao Paulo eyaletinde iki kişide koronavirüsün yeni varyantına rastlandı.

Omicron varyantı, bir ülkeye daha sıçradı.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki kişide koronavirüsün Omicron varyantının belirlendiği açıklandı.

İKİ KİŞİDE OMICRON'A RASTLANDI

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı'ndan (ANVISA) yapılan yazılı açıklamada, Albert Einstein Laboratuvarı'nın yaptığı ilk gen dizimi test sonuçlarına göre Sao Paulo eyaletinde iki kişide koronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Omicron varyantının görüldüğü kişilerden alınan örneklerin, teyit edici gen dizimi testi yapılması için Adolfo Lutz Enstitüsü'ne gönderileceği belirtildi.

LATİN AMERİKA'DA YENİ VARYANTIN GÖRÜLDÜĞÜ İLK ÜLKE

Omicron varyantının görüldüğü kişinin, 23 Kasım'da Güney Afrika'dan Sao Paulo'ya negatif PCR testi ile geldiği ve 25 Kasım'da eşiyle birlikte Güney Afrika'ya dönmek için yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Böylece, Latin Amerika ülkelerinde Omicron varyantının görüldüğü ilk ülke Brezilya oldu.

UÇUŞLARI DURDURMA KARARI

Dünyada ABD'nin ardından en çok koronavirüs kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya, Omicron varyantının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho ve Esvatini ile uçuşları durdurma kararı almıştı.

Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede, 614 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs, bugüne kadar 22 milyonu aşkın kişide görüldü.