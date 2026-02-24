Brezilya’da sel felaketi: 14 ölü 17 kayıp

Brezilya'da etkisini artıran sağanak yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yetkililer, yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda 9 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Kayıp 17 kişiye ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, kurtarılan vatandaşlara olay yerinde psikolojik destek sağlandı.

440 KİŞİ GEÇİCİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİ

Sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 440 kişi, spor salonları ve okullardan oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Juiz de Fora Belediyesi, sel ve toprak kaymaları nedeniyle kentte afet durumu ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, federal ve eyalet kurumlarının destek için bölgeye çağrıldığı bildirildi.

YAĞIŞ MİKTARI MEVSİM NORMALLERİNİN İKİ KATI

Kent yetkilileri, şubat ayında kaydedilen yağış miktarının 584 milimetreyi aşarak mevsim normallerinin yaklaşık iki katına çıktığını belirtti. Aşırı yağışların, konutlar ve iş yerlerinde meydana gelen hasarı artırdığı ifade edildi.

Halkın güvenliği gerekçesiyle belediyeye bağlı tüm okullarda eğitime ara verildi. Ayrıca çevre mahalleleri şehir merkezine bağlayan bazı köprüler, yapısal çökme riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

TOPRAK KAYMASI RİSKİ SÜRÜYOR

İtfaiye ve sivil savunma ekipleri, sel ve heyelanların ardından oluşan enkazı kaldırmak ve göçük altında kalanlara ulaşmak için özel ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, suya doymuş zeminin yeni toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.