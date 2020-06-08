Brezilya'da son 24 saatte 1382 kişi koronadan öldü

Ülkedeki vaka sayısı 12 bin 581 artışla 685 bin 427'ye çıktı.

Koronavirü nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382, Meksika'da 188 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte salgın kaynaklı can kaybı 1382 artarak 37 bin 312'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 12 bin 581 artışla 685 bin 427'ye ulaştı. Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 188 ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 188 artarak 13 bin 699'a yükseldi.

Ülkede vaka sayısı da 3 bin 484 artışla 117 bin 103'e ulaştı. Meksika'da 27 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.