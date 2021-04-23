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    Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 472 kişi koronavirüsten öldü

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 79 bin 719 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı da 14 milyon 122 bin 795'e çıktı.
    • AA
    • 23.04.2021 - 08:53
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    Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 472 kişi koronavirüsten öldü

    Brezilya’da bir günde 3 bin 472 kişi hayatını kaybetti…

    Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı ise 381 bin 475'e yükselmiş oldu. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 646 bin 132 olarak açıklandı.

    ABD’NİN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

    Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok koronavirüs kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

    KORONANIN DAHA BULAŞICI TÜRÜ YAYILIYOR

    Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan koronavirüsün daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

    Brezilya da son 24 saatte 3 bin 472 kişi koronavirüsten öldü #1

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