Brezilya'da timsah alarmı: Yüzlercesi karaya çıktı

Pantanal'da karaya çıkan onlarca timsah bölge halkında panik yarattı. Sosyal medyada viral olan konu hakkında henüz bir açıklamaya ulaşılamadı.

Brezilya'da kayda alınan korkunç görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pantanal bölgesinde bulunan gölde, yüzlerce timsah belirdi.

Bölge halkını oldukça tedirgin eden bu durum, sosyal medyada çok kez paylaşılarak yorumlandı.

"Doğa olayı"

Görüntülere ilişkin herhangi bir açıklamaya ulaşılamazken, bir kesim vatandaş bu durumun bir doğa olayı olabileceğini anlattı.

Çok sayıda timsahın plajda görülmesinin daha önceden de yaşandığı iddia edilirken, olayın aslı merak uyandırıyor.