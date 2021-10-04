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    Brezilya’da, yokuşta kayan arabanın camından içeri atladı

    Yokuştan kayan sürücüsüz otomobili gören Marcelo Milek isimli şahıs, araç hareket halindeyken açık camdan içeri atladı. El frenini çekmeyi başaran adam, otomobilin eve çarpmasına mani oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 14:39
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    Brezilya’da, yokuşta kayan arabanın camından içeri atladı

    Brezilya’nın Parana eyaletinde Campos Gerais’te, 3 Ekim Pazar günü sürücüsüz bir otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı.

    O sırada yolda yürümekte olan 2 kişi otomobili görünce, olası bir kazanın engellenmesi için kendilerini siper etti.

    Şahıslardan biri, tehlikeye aldırmadan hareket halindeki otomobilin camından içeri atladı.

    Otomobilin evlere çarpmasına saniyeler kala el frenini çeken şahıs, olası bir faciayı engelledi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Kazayı engelleyen şahsın, 35 yıldır aynı mahallede oturan ve tamircilik yapan Marcelo Milek olduğu belirlendi.

    Brezilya’da, yokuşta kayan arabanın camından içeri atladı VİDEO

    “HİÇ DÜŞÜNMEDİM”

    Milek, ailesine gazoz almak için bakkala gittiğini, iş yerine döndüğü sırada ise otomobili fark ettiğini belirterek, “Korktum. Hiç düşünmedim ve arabaya atladım. Aracın eve girmemesi için el frenini tuttum ve çekmeyi başardım.” ifadelerini kullandı.

    Brezilya’da, yokuşta kayan arabanın camından içeri atladı #1

    “BİR TRAJEDİ YAŞAMAMAK İÇİN ARABAYA ATLADIM”

    Milek ayrıca, güvenlik kamerası görüntülerini gördüğünde yaşananların ciddiyetinin daha çok farkına vardığını ifade ederek, “Burada çocuklar kaykayla, bisikletle oynuyor. Bir trajedi yaşamamak için arabaya atladım.” sözlerini kaydetti.

    Brezilya’da, yokuşta kayan arabanın camından içeri atladı #2

    Brezilya’da, yokuşta kayan arabanın camından içeri atladı #3

    Brezilya’da, yokuşta kayan arabanın camından içeri atladı #4

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