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- Britanya'da 15 yaşındaki genç, penisine kablo soktu
Britanya'da 15 yaşındaki genç, penisine kablo soktu
Penisinin boyunu ölçmek için kablo kullanan genç, acı içerisinde hastaneye koştu. Kablonun içeride düğüm olduğu belirlenirken, genç ameliyata alındı.
- Haber Merkezi
- 06.09.2022 - 08:51
Britanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Penisinin boyunu merak eden genç, ölçmek için bambaşka bir yol denedi.
15 yaşındaki genç, eline geçirdiği USB kabloyu penisinin içerisine soktu.
Acı içerisinde kıvranırken annesiyle hastaneye giden genç, doktor kontrolünden geçti.
Kablo, peniste düğüm oldu
Kablonun, penisin içinde düğüm olduğu tespit edilirken, genç apar topar ameliyata alındı.
USB kabloyu 'deney' için penisine soktuğunu itiraf eden genç, ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.