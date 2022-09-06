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    Britanya'da 15 yaşındaki genç, penisine kablo soktu

    Penisinin boyunu ölçmek için kablo kullanan genç, acı içerisinde hastaneye koştu. Kablonun içeride düğüm olduğu belirlenirken, genç ameliyata alındı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 08:51
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    Britanya'da 15 yaşındaki genç, penisine kablo soktu

    Britanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Penisinin boyunu merak eden genç, ölçmek için bambaşka bir yol denedi.

    15 yaşındaki genç, eline geçirdiği USB kabloyu penisinin içerisine soktu.

    Acı içerisinde kıvranırken annesiyle hastaneye giden genç, doktor kontrolünden geçti.

    Kablo, peniste düğüm oldu

    Kablonun, penisin içinde düğüm olduğu tespit edilirken, genç apar topar ameliyata alındı.

    USB kabloyu 'deney' için penisine soktuğunu itiraf eden genç, ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

    Britanya da 15 yaşındaki genç, penisine kablo soktu #1


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