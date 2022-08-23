British Airways, 10 bin uçuşu iptal etti

British Airways, 10 bin uçuşu iptal etti

Heathrow'un en büyük işletmecisi konumundaki şirket, personel eksikliğinin oluşturduğu baskıyı, sefer iptalleriyle gidermeye çalışıyor.

İngiltere'de havacılık sektörü, personek eksikliği nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Koronavirüs salgınından dolayı hızla azalan çalışan sayısı, sefer iptallerine yol açıyor.

Heathrow varışlı ve çıkışlı binlerce uçuş iptal

İngiltere merkezli British Airways, gelecek yılın mart ayına kadar Heathrow Havalimanı varışlı ve çıkışlı 10 bin uçuşu iptal etti.

Söz konusu şirketin kısa mesafeli uçuş tarifesini yüzde 8 oranında küçültme kararı, Londra'daki havalimanının yaz aylarındaki günlük 100 bin yolcu sayısı sınırını ekim ayının sonuna kadar 6 hafta daha uzatmasının ve hava yollarından daha az uçuş satışı yapmalarını istemesinin ardından geldi.

Personel eksikliği baskı oluşturuyor

Heathrow'un en büyük işletmecisi, personel sorunlarının neden olduğu baskıyı hafifletmek için daha önce yaz boyunca on binlerce uçuşu durdurmuştu.

Ayrıca bu ayın başlarında Heathrow'dan kısa mesafeli uçuşlarda bilet satışları askıya alındı.

Alternatif uçuş ya da para iadesi

British Airways'ten yapılan açıklamada, "Bu değişikliklerden etkilenen müşterilerimize British Airways veya başka bir hava yolu ile alternatif bir uçuş veya para iadesi seçeneği sunacağız." denildi.