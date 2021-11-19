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- Brüksel'de çiftçiler gösteri düzenledi
Brüksel'de çiftçiler gösteri düzenledi
- AA
- 19.11.2021 - 15:29
- Güncelleme : 19.11.2021 - 15:39
Belçika'nın başkenti Brüksel'de çiftçiler gösteriye imza attı.
Çok sayıda çiftçi, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikası reformuna karşı çıktı.
AP ÖNÜNDE PROTESTO
Çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısı üzerine yaklaşık 200 kişi, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplandı.
"TARIMIN GELECEĞİ YOK"
Protestocular, "Geleceğimizi belirleme hakkı verin", "Tarım politikası reformunu reddedin", "Tarımın geleceği yok" yazılı afişler açtı.
Bazı göstericiler, protestoya arı kostümü giyerek katıldı. Göstericiler, gelecek hafta AP Genel Kurulu'nda oylanacak Ortak Tarım Politikası (CAP) reformunun kabul edilmemesini talep etti.
300 MİLYAR EUROYU AŞAN ÖDEME
AB toplam bütçesinin yaklaşık 3'te 1'i tarım politikasına ve bu alandaki desteklemelere ayrılıyor.
Söz konusu program çerçevesinde, 2021-2027 yıllarında yapılacak ödemelerin toplamının 300 milyar euroyu aşması öngörülüyor.
Reformla, tarımsal desteklerin çevre hedeflerine uyumu, organik tarıma sağlanacak yardım miktarı, bataklıkların dönüşümü, küçük üreticilere verilecek destek gibi alanlar belirleniyor.
YENİ KURALLAR GETİRİLİYOR
Söz konusu reformla, üye ülkelerin desteklemelerinin 4'te 1'ini organik ve çevre dostu tarıma sağlamasını öngörüyor. Destekleme alan işletmelerin sosyal ve iş gücü kurallarına uymaları gerekiyor.
Ülkelerin tarım desteklerinin bir kısmını küçük üreticilere ve genç çiftçilere sağlamasına ilişkin yeni kural getiriliyor.