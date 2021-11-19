Euro
12.4799
-0.67%
Dolar
11.057
0.19%
Altın
663.83
0.5%
Borsa
1.738
0.09%
Bitcoin
634.000
-2.44%
BTXN Coin
21.23
0.66%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Brüksel'de çiftçiler gösteri düzenledi

    Avrupa Parlamentosu önünde toplanan 200 çiftçi, Ortak Tarım Politikası'na tepki gösterdi.
    • AA
    • 19.11.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brüksel'de çiftçiler gösteri düzenledi

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de çiftçiler gösteriye imza attı.

    Çok sayıda çiftçi, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikası reformuna karşı çıktı.

    AP ÖNÜNDE PROTESTO

    Çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısı üzerine yaklaşık 200 kişi, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplandı.

    "TARIMIN GELECEĞİ YOK"

    Protestocular, "Geleceğimizi belirleme hakkı verin", "Tarım politikası reformunu reddedin", "Tarımın geleceği yok" yazılı afişler açtı.

    Bazı göstericiler, protestoya arı kostümü giyerek katıldı. Göstericiler, gelecek hafta AP Genel Kurulu'nda oylanacak Ortak Tarım Politikası (CAP) reformunun kabul edilmemesini talep etti.

    Brüksel de çiftçiler gösteri düzenledi #1

    300 MİLYAR EUROYU AŞAN ÖDEME

    AB toplam bütçesinin yaklaşık 3'te 1'i tarım politikasına ve bu alandaki desteklemelere ayrılıyor.

    Söz konusu program çerçevesinde, 2021-2027 yıllarında yapılacak ödemelerin toplamının 300 milyar euroyu aşması öngörülüyor.

    Reformla, tarımsal desteklerin çevre hedeflerine uyumu, organik tarıma sağlanacak yardım miktarı, bataklıkların dönüşümü, küçük üreticilere verilecek destek gibi alanlar belirleniyor.

    Brüksel de çiftçiler gösteri düzenledi #2

    YENİ KURALLAR GETİRİLİYOR

    Söz konusu reformla, üye ülkelerin desteklemelerinin 4'te 1'ini organik ve çevre dostu tarıma sağlamasını öngörüyor. Destekleme alan işletmelerin sosyal ve iş gücü kurallarına uymaları gerekiyor.

    Ülkelerin tarım desteklerinin bir kısmını küçük üreticilere ve genç çiftçilere sağlamasına ilişkin yeni kural getiriliyor.

    Brüksel de çiftçiler gösteri düzenledi #3

    Brüksel de çiftçiler gösteri düzenledi #4

    Brüksel de çiftçiler gösteri düzenledi #5

    Brüksel de çiftçiler gösteri düzenledi #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir