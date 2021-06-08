Oturum haklarının verilmemesini protesto eden yüzlerce göçmen, kilisede açlık grevine başladı. Göçmenler, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti.

Belçika'da yaklaşık 250 kaçak göçmen, başkent Brüksel’in tarihi St. Catherine Meydanı'nda yer alan Beguinage Kilisesi'nde toplandı.

Oturum hakkı alabilmek için seslerini duyurmaya çalışan yüzlerce kişi, kiliseyi kampa çevirdi.

İltica-oturum taleplerine olumsuz yanıt alan göçmenler, açlık grevine başladı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

31 Ocak tarihinde kiliseye sığınan grubun içerisinde çocukların da bulunduğu görüldü.

Zaman zaman sağlık durumları kötüleşenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Uzun yıllar boyunca Belçika’da bulunan ve ‘kağıtsızlar’ olarak adlandırılan göçmenler, hükümetin kendileriyle ilgili bir kanuni düzenleme yapmasını istedi.

GÖNÜLLÜLER DESTEK OLDU

Zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini ifade etti.

Brükselli gönüllülerin de destek olduğu göçmenler hükümetin kendilerinden vergi aldığını, bazılarının çeşitli faturaları ödemeleri için mükellef sayıldıklarını ve bazılarının da çocuklarının okula gittiğini, bu durumun anlamsız olduğunu dile getirdi.

Göçmenler, tek isteklerinin ‘oturum haklarının tanınması’ olduğunun altını çizdi.

“BİZLER KÖLE GİBİ GÖRÜLÜYORUZ”

Göçmenlerden Abdel Abdülkerim, şu sözleri kaydetti:

"Durumumuzun yasallaştırılmasını istiyoruz. Herkes gibi. Yalnızca hakkımızı istiyoruz. Diyorlar ki Avrupa insan hakları, özgürlükler diyarı. Hiçbir şey görmüyoruz. Bizler köle gibi görülüyoruz. Sesimiz duyulmuyor. Durum aynen böyle.”

Brüksel’de kaçak göçmenler, kilisede açlık grevine başladı VİDEO







TALEPLERİN OLUMLU KARŞILANMASI BEKLENMİYOR

Avrupa Birliği (AB) yeni bir iltica paketi hazırlığı yapıyor.

Yeni bir ajansın kurulması öngörülse de kısa vadede göçmenlerin oturum taleplerinin olumlu karşılanması beklenmiyor.