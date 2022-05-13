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    Brüksel'de Rus petrol şirketi protesto edildi

    Ukraynalı göstericiler, Belçika'da Lukoil'in yakıt satışını boykot etti.
    • 13.05.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 16:11
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    Brüksel'de Rus petrol şirketi protesto edildi

    Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor.

    Petrol ve doğalgazda önemli oranda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri, alternatif seçenekler aramayı sürdürüyor.

    Diğer taraftan Avrupa Birliği, Rusya'yı yaptırımlarla hedef alıyor.

    Belçika'da Ukraynalılar gösteri yaptı

    Ukraynalı göstericiler, savaş nedeniyle Belçika’nın başkenti Brüksel’de gösteri düzenledi.

    Bir grup gösterici, Moskova merkezli Lukoil petrol rafinerileri merkez ofisi önünde toplandı.

    Brüksel'de Rus petrol şirketi protesto edildi ViDEO

    Lukoil'in yakıt satışına karşı boykot eylemi

    AA'nın haberine göre; gösteride, Rus petrol şirketi Lukoil'in yakıt satışına karşı boykot eylemi yapıldı.

    Rusya'nın en büyük özel petrol şirketlerinden Lukoil, dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiriyor.

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